İskenderun’da Befesa işçileri greve çıktı!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:13

Hatay’da İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet yürüten Befesa Silverment fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) tıkanması nedeniyle greve çıktı. Befesa işçileri, birinci altı aylık dönem için yüzde 82 zam yapılmasını talep etti. Ancak işverenin son zam teklifi yüzde 27,7 oldu.

Sendika sürece ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. 2021 yılında işçilerin yetkili sendikadan istifa ederek Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Yetki itirazı neticesinde işyerinde hukuksal süreç üç yıl boyunca devam etti. Dava sürecinin sona ermesinin ardından Befesa’da toplu sözleşme görüşmeleri başladı. 12 Şubat 2024 tarihinde başlayan müzakereler sonucunda toplu sözleşme sürecinin masada sonuçlanmasına dair tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı. Üyelerimizle yaptığımız değerlendirme neticesinde, işverenin verdiği teklifin Befesa işçilerinin gerçekliğinden uzak olduğu değerlendirmesini yaparak 3 Temmuz’da fabrikada grev kararımızı ilan ettik ve 26 Temmuz itibarıyla da Befesa’da 59 üyemizle birlikte grevimizi başlatıyoruz” ifadeleri yer aldı.

AĞIR KOŞULLARDA ÇALIŞIYORLAR

İspanya merkezli şirketin Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da birçok geri dönüşüm tesisi bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şirket, çelik tozu, tuz cürufları ve alüminyum kalıntılarının yanı sıra ilgili lojistik ve diğer ilgili endüstriyel hizmetlerin geri dönüşümünü de sağlıyor. Befesa işçileri kurşun, nikel, cıva gibi metallerin bulunduğu fabrika ortamında zorlu ve ağır koşullarda çalışıyor. Bunun yanında Befesa işçileri, üç yıl süren yetki mahkemesi nedeniyle toplu sözleşme hakkına kavuşamamış, dolayısıyla işçilerin ücretleri erimiş ve asgari ücret seviyesine gelmiştir. Befesa işçilerinin haklı talepleri karşılanana kadar grevimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” denildi.