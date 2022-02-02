İşçilerin eylemi sonuç verdi: Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapıldı
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Alpin Çorap'ta patronun düşük zam teklifine karşı üç vardiya iş durduran işçilerin zam talebi kabul edildi.
Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı.
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Alpin Çorap’ta çalışan işçiler patronun düşük zam teklifine karşı iş bıraktı.
Üç vardiya iş durduran işçilerin eylemi gece de sürdü.
Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası'nda (DERİTEKS) örgütlü işçilerin eylemi başarılı oldu. Tüm işçilere 2 bin 500 lira zam yapılacağı ve eyleme katılanların işten atılmayacağının bildirilmesi üzerine işçiler işbaşı yaptı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Çelik'ten Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama
- Valilik açıklaması: 9 kişi donarak öldü
- ABD ve NATO'nun Rusya'ya gönderdiği yanıtın ayrıntıları
- '33 lira' cinayetine 22 yıl hapis
- 'Korkumuz, bunun üç haneli olacağı...'
- Başkan Burak Elmas transferleri açıkladı
- Adliyede hırsızlık iddiası: Kuaför tutuklandı
- Beşiktaş yöneticisi transferi duyurdu
- AYM'den sonra şimdi de AİHM'i hedef aldı
- Bakan Koca'ya sert tepki: Cehaletiniz öldürüyor