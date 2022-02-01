Yemeksepeti işçileri zam talebiyle meydanlarda: Bir eylem de Nakliyat-İş'ten

01 Şubat 2022 Salı, 21:54

Trendyol ve Hepsiburada kuryelerinin ardından Yemeksepeti bünyesinde çalışan kurye ve depo işçileri de, düşük zam teklifine ve esnaf kurye modeline karşı Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na (TÜMTİS) üye olan ve sendikalaştıkları için iş kolları değiştirilen Yemeksepeti kuryeleri ve depo işçileri; düşük ücret zammını engellemek için ve sözleşmede dayatılan maddelere karşı, bugün şirketin Levent’teki genel merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. İşçiler, net 5 bin 500 TL maaş taleplerini yineledi, işverenlere seslendi.

BİR EYLEM DE NAKLİYAT-İŞ'TEN

TÜMTİS’in Yemeksepeti’nin İstanbul Şişli’deki Genel Merkezi önündeki açıklamasının ardından, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ve Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikasının (TUHİS) çağrısıyla genel merkez önünde bir araya gelen Yemeksepeti kuryeleri, kısa süreli iş bırakarak enflasyonun altındaki zam teklifini protesto etti.

İşçiler uzun süre genel merkez önündeki bekleyişini sürdürdü.

Görsel: Twitter / Nakliyat-İş

“Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” diyen Yemeksepeti kuryeleri adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti kuryelerinin eylemleriyle tüm ülkeye yol gösterdiğini belirterek, “Yemeksepeti’nde kurye olarak çalışan, Banabi depolarında çalışan arkadaşlarımız bu ekmek kavgasını sahipleniyorlar, bu kavgaya destek veriyorlar. Bazıları kontak kapatarak, bazıları bulundukları depolarda çalışmayarak hak mücadelesine katılmış durumdalar” dedi.

Yemeksepeti Genel Müdürlüğü önünde Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu Konuşuyor. pic.twitter.com/1cm6EpED8D — Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) February 1, 2022

EYLEMLER SÜRECEK

Nakliyat-İş'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, eylemlerin ülke genelinde de devam edeceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün başlattığımız direniş, 02.02.2022 (Çarşamba) günü sabah saat 10.00’da, İzmir ve Eskişehir’den gelen Yemeksepeti çalışanlarıyla daha da kitlesel olarak devam edecektir.

Bütün halk örgütlerini ve basın emekçilerini yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz”