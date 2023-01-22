İşçinin ilk şartı 'iyileştirme'

Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü” görüşmeleri başlarken emekçinin ilk şartı “iyileştirme” olacak. Çünkü 2023 yılıyla ilgili belirlenen 8 bin 507 liralık asgari ücret sonrası kamu işçilerinin büyük bölümünün ücreti asgari ücret seviyesinde kaldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00
İşçinin ilk şartı 'iyileştirme'
Abone Ol google-news

Bugün 10-15 yıllık işçilerin ya asgari ücret ya da bunun biraz üzerinde ücret aldıklarına dikkat çekiliyor. Bu nedenle de işçi yüzdelik zam öncesinde mutlaka taban ücretlerin iyileştirilmesini istiyor. Bir önceki sözleşme döneminde 2021’de net asgari ücret 2 bin 826 liraydı.

TÜRK-İŞ o dönemde en düşük kamu işçisi ücretinin 4 bin 100 liraya çıkarılmasını istemişti. Yani arada 1274 lira fark vardı. İşçi kesiminin bu sözleşmede de taban ücretin önce 10 bin lira civarına çekilmesi, ardından da yüzdelik zam istemesi bekleniyor.

Yine KİT’lerde daha önce kapsam dışı bırakılan 70-80 bin taşeron işçi ve 65-70 bin geçici işçi için kadro talebi masada olacak. 


kamu Kamu İşçisi İşçi asgari ücret

İlgili Haberler

Geçen yıl 17 bin işçi gurbete çıktı

Geçen yıl 17 bin işçi gurbete çıktı
TÜRK-İŞ: '700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine resmen başladık'

TÜRK-İŞ: '700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine resmen başladık'
Diyarbakır'da fırın işçilerinden ‘ekmek’ eylemi

Diyarbakır'da fırın işçilerinden ‘ekmek’ eylemi

En Çok Okunan Haberler