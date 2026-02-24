İşçiye güvence olması için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işverene ‘finansman kalkanı’ oldu: İşverene destek fonu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın imalat sanayisine yönelik son destek için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 51 milyar TL destek verileceğini açıklaması uzun zamandır fonun kullanım şekline ilişkin eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Emek örgütleri ve iktisatçılar, iktidarın sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir ideolojik tercihle hareket ettiğini belirterek fonun ‘işveren destek fonuna’ dönüşmesine” tepki gösterdiler.

Bakan Işıkhan dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB’de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı imza töreninde programla, imalat sektöründeki KOBİ’lere “Finansman Kalkanı” adı altında üç yıl boyunca işsizlik fonundan azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi desteği sunulacağını açıkladı.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kullanılabilecek gelir oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükselten değişiklik, 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile yapılmıştı. Bu pay istihdam artırıcı ve istihdamı koruyucu tedbirlerin yanında işgücü piyasası hizmetlerinin finansmanında kullanılıyor.

‘KENDİ PARASIYMIŞ GİBİ’

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 10 yılda fondan işverenlere aktarılan payın yüzde 20.3’ten yüzde 49.2’ye yükselirken işsizlik ödemelerinin payının yüzde 37.4’ten yüzde 31.7’ye gerilediğini belirtiyor. İşverenlere aktarılan toplam tutar 421 milyar TL’yi aşarken işçilere verilen ödeneğin 260 milyar TL’de kaldığını vurgulayan Çerkezoğlu, şunları söylüyor: “İşsizlerin yüzde 81’i fondan yararlanamazken işverenlere milyarlarca lira aktarılması kabul edilemez. 51 milyar TL’lik yeni destek de bu yanlış politikanın devamıdır.

İşsizlik Fonu ‘işveren destek fonu’ değildir. Yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı, işçinin parası işçiye verilmelidir.” İktisatçı Dr. Levent Dölek ise destek duyurusunda kullanılan dile dikkat çekiyor: “Sözlerinde işçileri buharlaştırıp yok ediyor, işçinin parasını kendi parasıymış gibi dağıtıyor. Böyle bir ‘yağma’ hikâyesini bir ‘hizmet’ hikâyesine dönüştürüyor. En önemlisi ise işten çıkarmayı doğallaştırıp istihdamı korumayı, ödüllendirilmesi gereken bir davranış gibi sunuyor. Muazzam ideolojik bir söylem. Gerçekten istihdam gibi bir derdi olan, iş güvencesinin sistematik olarak çiğnenmesine mani olur. Baştan aşağı gerçeğin çarpıtılması!”

FONUN YÜKÜ İŞÇİDE PAYI İŞVERENDE

İşçilere güvence oluşturması amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun geliri yüzde 1 işçi, yüzde 2 işveren tarafından ödenen işsizlik sigortası primi ile yüzde 1 devlet payından oluşuyor. İŞ-KUR verilerine göre 2025’te işçilere 80 milyar 650 milyon TL aktarılırken işverenlere sunulan tutar 97 milyar 231 milyon TL oldu. Geçen yıl işsizlik ödeneği için başvuran 1 milyon 840 bin 724 kişiden yüzde 48’i şartlar nedeniyle ödenekten yararlanamadı. Son üç yılda işverenlere aktarılan kaynak 208 milyar TL, işçilere ödenen tutar 147 milyar TL oldu.