İSİG açıkladı: AKP iktidarında en az 31 bin 276 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:55

Güncelleme: 08.06.2023 - 14:55

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), 2023'ün ilk 5 ayına yönelik hazırladığı iş cinayeti raporunu yayımladı. Rapora göre, mayısta 145 işçi, ilk 5 ayda ise 730 işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Raporun verilerine göre, 2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şu şekilde:

İnşaat, Yol işkolunda 118 işçi; Tarım, Orman işkolunda 94 emekçi (27 işçi ve 67 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 82 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 80 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 49 emekçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 45 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 41 işçi; Metal işkolunda 38 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 33 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 24 işçi; Madencilik işkolunda 20 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 16 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 15 işçi; Enerji işkolunda 15 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 15 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 10 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 6 işçi; Basın, Gazetecilik iş kolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; Çalıştığı iş kolunu belirleyenemeyen 27 işçi hayatını kaybetti.

2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle oldu:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 161 işçi; Deprem nedeniyle 110 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 109 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 93 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 86 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 28 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 26 işçi; Şiddet nedeniyle 24 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 21 işçi; İntihar nedeniyle 17 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 10 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 5 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 40 işçi hayatını kaybetti.

İLK 5 AYDA 11 ÇOCUK İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 4 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 153 işçi, 30-49 yaş arası 314 işçi, 50-64 yaş arası 156 işçi, 65 yaş ve üstü 36 işçi, Yaşını bilmediğimiz 60 işçi hayatını kaybetti.

TOPLAM BİLANÇO: 31 BİN İŞÇİ!

2023'te aylara göre ocakta en az 120, şubatta 213, martta 130, nisanda 122 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. AKP döneminde ise en az 31 bin 276 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.