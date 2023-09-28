İSİG açıkladı: Son 10 yılda en az 1803 tarım işçisi çalışırken hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:47

İSİG, raporu Agrobay işçilerine selam yollayarak yayınladı. İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve hakları için eylem başlatan 39 Agrobay Seracılık işçisi, jandarma ve polis tarafından çok kez gözaltına alınmıştı. İşçilerin direnişi 38 gündür sürüyor.

Rapora göre 2013-2023 yıllarında çalışırken ölen tarım işçilerinin yüzde 33’ü trafik ve servis kazasında hayatını kaybetti. Bu sebebi yüzde 19’la ezilme ve göçük, yüzde 14’le zehirlenme ve boğulma, yüzde 7’yle şiddet, yüzde 6’ylaysa yıldırım düşmesi takip ediyor.

Ölümlerin mesleklere göre dağılımı ise şu şekilde:

“847 mevsimlik tarım/tarla işçisi, 451 çoban/hayvan çiftliği işçisi, 416 orman işçisi ve 89 ücretli çalışan balıkçı.”

Çalışırken ölen işçilerin 235’i çocuk, 254’ü ise mülteci/göçmen olarak kaydedildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporun sonunda çözüm için şunlar sıralandı:

1- Köylüleri ‘mevsimlik’ ve ‘gezici’ işçiliğe zorlayan koşulların ortadan kaldırılması hedeflenmelidir. Bu noktada tarımda neo-liberal politikaların uygulanmasına son verilmelidir. Köyler yerleşime ve üretime uygun bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Ekolojiye ve gıda güvenliğine öncelik veren köklü bir tarım reformu yapılmalıdır.

2- Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan (ücret, çalışma saati, sosyal güvence, sendikal örgütlenme) yararlanmalarını sağlayacak kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalı, dayıbaşılık kaldırılmalı ve halihazırda çıkarılmış yönetmeliklerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

3- Mevsimlik tarım işçilerine yönelik izole etme, aşağılama (örneğin fişleme) ve şiddet politikalarının önüne geçecek idari ve toplumsal tedbirler alınmalıdır.

4- Tarım işçilerinin çalıştıkları yerlerde başta sağlık ve eğitim olmak üzere hizmetlere ulaşımı için tedbirler alınmalıdır.

‘Çocukların eğitime ulaşmaları ve korunması en başta gelen sorundur’

5- Çocukların eğitime ulaşmaları, sağlıklarının korunması en başta gelen sorundur. Kamusal bir politika oluşturulmalıdır. Periyodik olarak genel sağlık taramaları yapılmalı ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ücretsiz olmalıdır.

6- Kadınların çalışma dışında üzerlerinde olan çocuk bakımı ve ev işleri için yerleşim alanlarında kreş, ortak mutfaklar ve çamaşırhaneler oluşturulmalıdır. Kadın sağlığına dönük çalışmalar yapılmalıdır.

7- Tarım işçileri için sağlıklı (temiz su, banyo ve lavabo vb.) ve sosyalleşme imkanı sağlayan barınma alanları oluşturulmalıdır.

8- Tarım işçilerinin çalıştıklara alanlara ulaşımı, uygun araçlarla ve güvenli bir şekilde yapılmalıdır.