CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Isınma da lüks oldu

17 Ekim 2021 Pazar, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın hazırladığı çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcülerinin artan enerji fiyatlarına karşı her türlü fedakârlığın yapıldığını söylüyor fakat Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) resmi verileri yerli kömür fiyatlarında vatandaşa fedakârlık değil zammın reva görüldüğünü ortaya koyuyor. Çalışmada yer alan veriler şöyle:

Son 1 ayda yüzde 15 zam: TKİ tarafından üretilip satılan kömürlerin KDV hariç fiyatlarında son bir ayda yüzde 15 oranında artış yaşandı. Buna göre, son bir ayda “Tunçbilek yıkanmış 10-18 milimetre” kömürün ton fiyatı 633 liradan 713 liraya çıktı. Benzer şekilde “S. Kısrakdere yıkanmış 10-18 milimetre” kömürünün ton fiyatı da bir ay içinde 633 liradan 713 liraya yükseldi. TKİ’nin sattığı kömürler arasında en hesaplısı olan “Krible 30 milimetre” kömürün ton fiyatı ise bir ay içerisinde 494 liradan 564 liraya çıktı. Vatandaş söz konusu üç kömür türünden herhangi birini aldığında yüzde 8 oranında KDV de ödemek zorunda.

10 aylık artış yüzde 30’u buldu: Geçen kış ortası ile bugünkü kömür fiyatları karşılaştırıldığında yalnızca 10 ay içinde yaşanan artış yüzde 30’u buluyor. Buna göre Aralık 2020’de “Tunçbilek yıkanmış 10-18 milimetre” kömürün ton fiyatı 551 lirayken Ekim 2021’de 713 liraya yükseldi. Aralık 2020’de “S. Kısrakdere yıkanmış 10-18 milimetre” kömürün ton fiyatı 551 liradan 713 liraya çıktı. Aralık 2020’de “Krible 30 milimetre” kömür türünün ton fiyatı 430 lirayken bugün 556 liraya yükseldi. ANKARA

‘KIŞ ÖNCEZİ ZAM İNSAFSIZLIK’

Akın, iktidarın vatandaşları müşteri olarak gördüğü için kış öncesi kömüre de zam yaptığını kaydederek, “Henüz kış gelmeden kömüre zam yapmak insafsızlıktır. Kömür fiyatları daha kara kış gelmeden son bir ayda yüzde 15, son 10 ayda ise yüzde 30 oranında zamlandı. Üstelik zamlanan kömürler TKİ tarafından üretilen ve satılan yerli kömürlerden oluşuyor. Vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan ısınma artık lüks oldu. Vatandaşlarımız kara kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı. CHP’nin önerdiği kara kış fonu hayata geçirilmeli, ısınma amaçlı kömür kullanan vatandaşımızın belini büken bu zamlar geri çekilmeli” ifadelerini kullandı.