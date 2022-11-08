İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda 55 bin kişi arttı
İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı ekim ayında aylık bazda 104 bin kişi azalırken, yıllık bazda 55 bin kişi arttı. Ekim'de işe yerleşlen 79 bin işinin yüzde 62'si erkek olurken kadınların oranı yüzde 37'de kaldı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.
Buna göre, ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 79 bin kişi işe yerleşti. İşe yerleşenlerin 49 bin 360'ı erkek olurken, 29 bin 715'i kadın oldu. Ekim'de işe yerleşen kadın sayısı yüzde 37'de kaldı.
2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ise kurumun işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 101 bin 857 kişi olarak gerçekleşti.
KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYONU AŞTI
Ekim ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı eylül ayına göre yüzde 3,2 azalış göstererek 3 milyon 178 bin 25 kişi olurken, yıllık bazda yüzde 1,8'lik artış gösterdi. Geçen yıl Ekim ayıda 3 milyon 122 bin 944 olan kayıtlı işsiz sayısı bu yıl Ekim ayında 3 milyan 178'e çıktı. Yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı 55 bin kişi arttı.
Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6’sı erkek, yüzde 50,4’ü kadın olurken yüzde 28,6’sı da 15-24 yaş grubunda gençlerden oluştu.
EN FAZLA İŞE YERLEŞME SANAYİDE
Ocak-Ekim 2022 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe
“İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi” mesleklerinde gerçekleşti.
Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 175 bin 143 oldu. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 960 bin oldu. Açık işlerin 98,8’i özel sektörden alındı.
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