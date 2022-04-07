İslam Memiş, emlak piyasasını bekleyen tehlikeyi açıkladı

07 Nisan 2022 Perşembe, 20:28

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında emlak piyasasında yabancı yatırımcıların oluşturduğunu öne sürdüğü 'dev rant piyasasını' anlatarak yetkilileri bu konuda acil önlem almaya çağırdı.

"EMLAKTA BİR RANT ORTAYA ÇIKTI"



İslam Memiş, genç nüfusun çok olduğu ülkemizde birçok gencin ev alamadığını anlatırken; ''Enflasyon artıyor, maliyetler artıyor. Emlakta bir rant ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı 250 bin dolar karşılığında bir gayrımenkul alarak vatandaşlık alıoyr. Üstüne diğer maliyetlerini ve kârını da koyarak satıyor. Bütün bunlar emlak fiyatlarını artırıyor. Kendi ülkenizde o sermaye sahiplerine muhtaç kalıyorsunuz. Bunlar beni rahatsız eden problemler.

"BU PİYASAYI KİM NASIL BELİRLİYOR?"



Blok blok daire alıp piyasayı kendileri oluşturup sonra yüksek fiyattan bu evleri Türklere satıyorlar. Sistemde bir eksiklik olduğunu söylüyorum. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Bizim evlatlarımız ev almak, barınmak zorunda. Şu anda elinde nakit olanlar ev almak için bekliyorlar ama fiyatlara yetişemiyorlar. Bu piyasayı kim nasıl belirliyor?'' diye konuştu.

Memiş ayrıaca "Rekabet Kurumu gibi bir kurum var bu ülkede. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcıya dilediğin gibi yatırım yapabilirsin ama fiyat belirleyemezsin, rant piyasası yapamazsın denmeli. Bu sisteme bir dur denmeli. Bir rant ekonomisi var zaten'' ifadelerini kullandı.

"ALABİLİYORSANIZ BİR AN EVVEL ALIN"

Konut almanın zorlaşacağını belirten Memiş, ''Konut almak istiyorsanız bir an önce almalısınız. Türkiye göç alan bir ülke. Kitlesel göçler artmaya devam edecek. Nüfus artışı demek kiranın artması demek. Döviz vb artışlar da maliyete yansıyacak. Türkiye'nin genç nüfus oranı çok fazla, bu insanlar evlenecek, barınma ihtiyacı olacak, nasıl ev alacak? Bu konular gözden geçirilmeli. İpin ucunu koyuverdiğiniz zaten, bir sistem kuramadıktan sonra bu işler geçecek demekle maalesef geçmiyor. 10 yıl önce bir daire aldım, şimdi bu kadar diye karşılaştırın. Şu anki oturduğunuz dairenin fiyatının 3-4 katına çıkaran sadece dolar kuru değildir, başka problemler vardır'' sözlerini de sarf etti.

"EV ALMAK HAYAL OLACAK"

Memiş ayrıca ev almanın hayal haline geleceğini belirtirken şöyle konuştu:

''Benim tezim şu, ev almak hayal olacak. Herkes 10 yıllık, 20 yıllık kira kontratlarıyla oturmak zorunda kalacak eğer bu rantın önüne geçilmezse. Dışarıdaki adamın gelip burada kural koymasına izin verilmemeli. Son 2 yıldır ev satan, araba satan zarar etti. Yatırım amaçlı ev alınır mı? 20 yıl önce dolar 1,25 lira seviyesinde, bugün 14,75 lira seviyesinde. Maliyet ne dolar? Bu kadar.''