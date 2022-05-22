Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Kenan Yavuz, hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yavuz’un kullandığı traktör seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yavuz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
- 'Tam oradayız...'
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- 'Biz de lider olarak kabul edebiliriz'
- 'Beni idama bile götürseler...'