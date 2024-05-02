İSO açıkladı: İmalat PMI eşik değerin altına geriledi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:14

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye PMI Nisan'da 50 seviyesinden 49,3 seviyesine geriledi.

Son PMI verileri, Türk imalatçılarının 2024’ün ikinci çeyreğine zorlu bir başlangıç yaptığına işaret etti. Yeni siparişlerde devam eden ivme kaybı, üretimin yeniden yavaşlamasına yol açtı. İstihdamın hemen hemen yatay seyretmesi anketin görece pozitif gelişmesi olarak öne çıkarken firmalar stoklarını artırmak için satın alma faaliyetlerini hızlandırdı. Enflasyonist baskılar yüksek seyrini korumakla birlikte yılın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

Martta 50 seviyesinde kaydedilen manşet PMI, Nisanda 49,3’e gerileyerek eşik değer 50’nin altına indi. Böylece endeks faaliyet koşullarının son üç ayda ilk kez yavaşladığına işaret etti. Ancak söz konusu yavaşlama oldukça hafif düzeyde gerçekleşti.

Nisanda faaliyet koşullarının yeniden bozulmasında üretimin daralma bölgesine dönmesi etkili oldu. Talepteki zayıflamaya bağlı olarak üretimde son üç ayın ilk düşüşü gözlendi.

Fiyat artışları ve yüksek faiz oranlarının talebi olumsuz yönde etkilemesiyle yeni siparişler üst üste onuncu ay yavaşladı. Dış talep de yine fiyat artışlarıyla bağlantılı olarak düşüş gösterdi. Ancak söz konusu düşüş, toplam yeni siparişlerdekine göre daha ılımlı gerçekleşti. Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artışların etkisiyle girdi fiyatları keskin bir şekilde yükselmeye devam etti. Buna rağmen enflasyon oranı son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Benzer bir gelişme satış fiyatlarında da söz konusu oldu. Yeni siparişler ve üretimdeki zayıflığa rağmen firmalar satın alma faaliyetlerini üst üste üçüncü ay artırdı. Bu durum, girdi stoklarının yaklaşık son iki yıldır ilk kez yükselmesini beraberinde getirdi. Yeni siparişlerdeki azalmaya karşılık üretimin yakın dönemde kaydettiği genişleme nihai ürün stoklarının artmasına yol açtı. İstihdam ise önceki iki ay yaşanan düşüşün ardından Nisan’da önemli bir değişim göstermedi . Kimi anket katılımcıları ek personel ihtiyacı olduğunu belirtirken bazıları ise aranan nitelikte çalışan bulmanın zorluklarına işaret etti"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Yeni siparişlerde süregelen zayıflama nedeniyle, geçen aylarda görülen üretim artışı sürdürülemedi ve Nisan ayında son buldu. Firmaların beklentisi, talebin yakın zamanda yeniden toparlanarak üretimde sürdürülebilir iyileşme sağlaması yönünde olacak. Nisan ayında enflasyon bir miktar gevşeyerek yılın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna rağmen imalatçılar halen hem yurt içi hem de yurt dışı talebi olumsuz etkileyen yüksek fiyat artışları ile mücadele etmek durumunda kalıyor”