Son dakika: Altın fiyatları son 18 ayın zirvesine yaklaştı
Son dakika haberi: Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyon endişeleriyle son 18 ayın zirvesine yakın seyrediyor.
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiği gözlenirken, halihazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor.
Yaşanan gelişmeler sonrası külçe altın bu ay güvenli liman alımlarıyla yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı 'güvenli liman' etkisinin çalışmasıyla Ağustos 2020’den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.5 düşüşle 1,987.31 dolarda seyrediyor.
Gram altın ise güvenli liman alımlarıyla yükselişini sürdürerek 928 TL civarında işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 519 TL'den alıcı bulurken, bin 537 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 3 bin 43 TL'den alınırken, 3 bin 75 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 6 bin 70 TL'den alınırken, 6 bin 130 TL'den satılmaya başladı.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.
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