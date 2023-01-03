İsrail'de en çok satan elektrikli araç

İsrail Araç İthalatçıları Birliği, 2022 yılında ülkede en çok satılan elektrikli aracı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 15:51
İsrail'de en çok satan elektrikli araç
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İsrail Araç İthalatçıları Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre ülkemiz pazarına da bu yıl itibarıyla tekrar giriş yapacak Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen elektrikli Geometry C modeli, 2022'de İsrail'de en çok satan elektrikli araç oldu.

Çinli kompakt crossover modeli, 2021'in sonlarında İsrail pazarına girmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'de satışlarda birinci sıraya yükseldi. Model 2022'de İsrail'de 5.381 adet satışa ulaşırken ikinci sırada ise 2 bin 959 adet satış rakamı ile Tesla Model 3 bulundu.

Geometry C ayrıca İsrail'deki genel otomobil satışlarında da dördüncü oldu. 


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