03 Ocak 2023 Salı, 15:51

İsrail Araç İthalatçıları Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre ülkemiz pazarına da bu yıl itibarıyla tekrar giriş yapacak Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen elektrikli Geometry C modeli, 2022'de İsrail'de en çok satan elektrikli araç oldu.

Çinli kompakt crossover modeli, 2021'in sonlarında İsrail pazarına girmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'de satışlarda birinci sıraya yükseldi. Model 2022'de İsrail'de 5.381 adet satışa ulaşırken ikinci sırada ise 2 bin 959 adet satış rakamı ile Tesla Model 3 bulundu.

Geometry C ayrıca İsrail'deki genel otomobil satışlarında da dördüncü oldu.