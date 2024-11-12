İşsizlik maaşı başvurularında çarpıcı tablo: 30 yaş altı başvuranların oranı dikkat çekti

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:06

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:19

İşsizlik ödeneği için 2023'ün ocak-eylül döneminde 1 milyon 200 bin kişi başvuruda bulundu ancak büyük bir kısmı bu yardımı alamadı. Başvuranların yüzde 22’sini ise 25-29 yaş arasındaki genç işsizler oluşturdu.

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası işsizlikte yeni sorunları gündeme taşıyor. Resmi verilere göre işsizlik oranı azalsa da işsizlik ödeneğine yapılan başvurulardaki artış endişe yaratıyor. İŞKUR verileri birçok işsizin işsizlik ödeneğine erişemediğini ortaya koyuyor.

FONA AMACI DIŞINDA KULLANIM ELEŞTİRİSİ

İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlik maaşı yerine işveren destekleri için kullanılması eleştirileri artırıyor. İŞKUR verilerine göre başvuran iki kişiden yalnızca biri ödenek alabiliyor bu da fonun amacı dışında kullanıldığı tartışmalarına yol açıyor.

EYLÜL AYINDA 138 BİN BAŞVURU

İŞKUR verilerine göre eylülde işsizlik ödeneği başvurusu yapan 138 bin 479 kişiden sadece 68 bin 212’si maaş alabildi. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuruların ise yalnızca yüzde 48’i ödeneğe erişim sağladı.

GENÇLER VE 55 YAŞ ÜSTÜ İŞSİZLER BAŞVURUDA ÖNDE

Başvuruların yüzde 22’sini 25-29 yaş aralığındaki genç işsizler oluşturuyor. Bu grupta 267 bin 214 kişi başvururken, sadece 115 bin 174 kişi ödenek alabildi.

55 yaş üstü işsizlerin de başvuruları artıyor. Eylül ayında bu yaş grubunda 29 bin 258 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. 55 yaş üstü işsiz kadınlardan 28 bin 389 kişi İŞKUR’a kayıtlı, 1.638’i ise bir yılı aşkın süredir iş arıyor. Erkek işsizlerde ise aynı yaş grubunda kayıtlı işsiz sayısı 39 bin 644’e, bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı ise 2 bin 686’ya ulaşıyor.