DİSK-AR'dan çarpıcı rapor: Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk alarm veriyor!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:06

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:06

TÜİK’in Eylül 2024 işsizlik verilerini açıklamasının ardından DİSK-AR, aynı döneme ilişkin işsizlik raporunu yayımladı. Raporda, TÜİK verilerine göre, dar tanımlı işsizlik oranının Eylül 2022’den bu yana yüzde 10,1’den yüzde 8,6’ya düştüğü, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 20,3’ten yüzde 25,6’ya çıktığı belirtildi. Geniş tanımlı işsiz sayısının son iki yılda 2,7 milyon kişi artarak 7,6 milyondan 10,3 milyona yükseldiği ifade edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ ORANI YÜZDE 25

Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 35 civarında iken, açık işsizlerin yüzde 87’sinin işsizlik sigortasından yararlanamadığı vurgulandı. DİSK-AR raporunda, TÜİK’in Eylül 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması’na (HİA) atıfta bulunarak, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 8,6, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 25,6 olduğu ifade edildi.

2022, 2023 ve 2024 Eylül dönemleri arasında dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki farkın arttığı, 2022 Eylül’de dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 10,1, işsiz sayısının ise 3 milyon 470 bin olduğu, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 20,3 ve işsiz sayısının 7 milyon 549 bin olduğu belirtildi. Eylül 2023 itibarıyla dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,2, işsiz sayısı ise 3 milyon 157 bin olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21,8, işsiz sayısı ise 8 milyon 285 bin oldu.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI KADINLARDA

Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısının 370 bin kişi azaldığı görülse de geniş tanımlı işsiz sayısının 2,7 milyon kişi arttığı belirtildi. Ayrıca zamana bağlı eksik istihdam oranındaki artışın devam ettiği, Eylül 2024’te en yüksek işsizlik oranının yüzde 34,7 ile geniş tanımlı kadın işsizliğinde gerçekleştiği kaydedildi.