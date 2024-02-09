İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 İşsizlik maaşı taban ve tavan tutar ne kadar?
İşsizlik maaşının ne kadar olduğuyla ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 2024 yılı asgari ücret zammı sonrasında etkilenen ücretlerden biri de işsizlik maaşı oldu. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 İşsizlik maaşı taban ve tavan tutar ne kadar?
2024 işsizlik maaşı taban ve tavan tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücrete göre değişiklik gösteren işsizlik maaşı, çalıştıkları işyerlerinden çıkartılan ve işsiz kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 İşsizlik maaşı taban ve tavan tutar ne kadar?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de arttı. Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükseldi.
GEÇEN SENE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?
İşsizlik ödeneği 2023 yılında taban tutar 5 bin 365,60 TL, tavan tutar 10 bin 731,20 TL olarak hesaplanıyordu.
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