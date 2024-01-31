İstihdam sorunu ortadan kalktı! Bu ilçede işsizlik yok

Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:07

Çamaş ilçesinde farklı şehirlere göçü önlemek ve işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için 2 farklı tekstil atölyesi kuruldu, 3’üncü atölye için çalışmalar başlatıldı.

Büyük kısmı kadınlardan oluşan ve toplamda 600 kişinin çalışabildiği atölyeler ile ilçedeki işsizlik sorunu çözülürken, farklı illere ve şehre göç eden vatandaşlar da ilçeye geri döndü. İlçede üretilen ürünler yurt içi piyasasının yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

“İSTİHDAM KONUSUNA ÇOK FAZLA ÖNEM VERDİK”

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, “Göreve geldiğimiz zaman tekstil, tarım ve turizm başlıkları altında çalışmalarımıza başlamıştık. Özellikle istihdam konusuna çok önem verdik. İlçe merkezimizde 2 tane tekstil işyeri açılışını yaptık, şimdi de 3’üncüyü açıyoruz. Ayrıca Çamaş ve Çatalpınar ilçelerimizin ortak projesi olan ‘Tekstil Park Projesi’ de bitmek üzere. Şu an itibarıyla biz Çamaş ilçesi olarak 600 kişinin çalışabileceği tekstil tesislerini hazırlamış bulunuyoruz. Burada çok ünlü markalara da ürünler yapılıyor. Yurt içine ürün gönderildiği gibi dış piyasaya da satılıyor. Amerika, Kanada gibi Avrupa ülkelerine buradan ürünler gönderiliyor” diye konuştu.

“BİZİM İLÇEMİZDE İŞSİZLİK YOK”

Belediye Başkanı Ayparçası, ilçede işsizlik sorununun çözüldüğünü belirterek, “İnsanlar çocuklarının belediye gibi kurumlarda çalışmalarını istiyorlar. Biz de konuyu istihdam ile çözmek istedik ve çok şükür çözdük. Bizim ilçemizde çok şükür şu an işsizlik yok, neredeyse her hafta iş için ilan yapıyor ve çalışacak insan arıyoruz. Çamaş ilçemizde işsiz insan yok. Bu sayede ilçeden göç etmiş olanlar yavaş yavaş Çamaş’a geri dönüyorlar. Şu anda hem burada hem de diğer tekstillerimizde farklı şehirlerde yaşayıp da geri dönen ve çalışan arkadaşlarımız mevcut. Ayrıca bu sayede kadınların istihdamına ve ekonomiye de katkı sağlamış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

“GÜNLÜK ÜRETIM SAYISI 250’DEN 2 BİNE ULAŞTI”

Tekstil atölyesinin üretim şefi Aslı Yeşil, “Burada çalışan kadınlar genelde evlerinde oturuyorlardı. Burada onlara iş öğrettik, Şu anda işi epeyce öğrendiler, ilk başlarda günlük 205-300 ürün yaparken, şu anda adetler 2 bine ulaştı” şeklinde konuştu.

Tekstil atölyesini yöneticisi Tuncay Yeşil de firma olarak farklı illerde fabrikalarının olduğunu, hedeflerinin Çamaş ilçesinde de 500 kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika kurmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Büyük firmalar ile çalışıp, yurt içi ve yurt dışına çalışıyoruz. İlçelerde bu tür fabrikaların çoğalması şehir göçünü durdurmak açısından çok önemli, büyük yatırımlar.”