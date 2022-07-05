İşsizlik ödeneğine başvuru rekor kırdı

05 Temmuz 2022 Salı, 11:16

2017 yılında 744 bin 91 yurttaş İŞKUR’a işsizlik ödeneği ve iş kaybı için başvurdu. 2018 yılında başvuru sayısı 840 bin 793’e yükseldi. Başvurularda 2019’da büyük artış yaşandı ve 1 milyon 225 bin 897 oldu.

Toplam dokuz ayı salgın gölgesinde geçen 2020 yılında yapılan işsizlik ödeneği ve iş kaybı başvurusu sayısı 1 milyon 396 bin 362’ye çıktı. 2021 yılında ise başvurular rekor kırdı. 2017 yılına oranla yüzde 152, 2020 yılına oranla da yüzde 34 artan başvuru sayısı 1 milyon 880 bin 801’e kadar tırmandı.

BirGün’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, iş sahibi olmak ümidiyle İŞKUR kurs ve program ilanlarına başvuran kişi sayısı da çarpıcı boyutta arttı.

Buna göre, 2017 yılında 283 bin 226 başvuru yapılırken 2018 ve 2021 yıllarını da kapsayan dört yıllık başvuru sayıları şöyle:

2018: 445 bin 389

2019: 546 bin 760

2020: 469 bin 246

2021: 1 milyon 378 bin 942