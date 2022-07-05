İşsizlik ödeneğine başvuru rekor kırdı
İŞKUR'a işsizlik ödeneği ve iş kaybı için başvuranların sayısında rekor kırıldı. Başvuranların sayısı 1 milyon 880 bin 801 kişiye ulaştı.
2017 yılında 744 bin 91 yurttaş İŞKUR’a işsizlik ödeneği ve iş kaybı için başvurdu. 2018 yılında başvuru sayısı 840 bin 793’e yükseldi. Başvurularda 2019’da büyük artış yaşandı ve 1 milyon 225 bin 897 oldu.
Toplam dokuz ayı salgın gölgesinde geçen 2020 yılında yapılan işsizlik ödeneği ve iş kaybı başvurusu sayısı 1 milyon 396 bin 362’ye çıktı. 2021 yılında ise başvurular rekor kırdı. 2017 yılına oranla yüzde 152, 2020 yılına oranla da yüzde 34 artan başvuru sayısı 1 milyon 880 bin 801’e kadar tırmandı.
BirGün’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, iş sahibi olmak ümidiyle İŞKUR kurs ve program ilanlarına başvuran kişi sayısı da çarpıcı boyutta arttı.
Buna göre, 2017 yılında 283 bin 226 başvuru yapılırken 2018 ve 2021 yıllarını da kapsayan dört yıllık başvuru sayıları şöyle:
2018: 445 bin 389
2019: 546 bin 760
2020: 469 bin 246
2021: 1 milyon 378 bin 942
Video Haberler
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
- Faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
- Benzine yine zam geliyor!
- İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
- Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
- ’Yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
- Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı!
- 'Eskort' ilanıyla milyonluk vurgun
- Saldırı öncesi video yayınlamış
- Sokak ortasında dehşet: 'Adam ölüyor, yapma'
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi