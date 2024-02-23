İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:41
İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.


işsizlik haberleri işsizlik fonu haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete'de

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı, Birol Güven'e Bakanlıkta yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlandı, Birol Güven'e Bakanlıkta yeni görev
İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!

İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Ronaldo’nun oğluyla verdiği pozlar hayranlarını ikiye böldü!

Ronaldo’nun oğluyla verdiği pozlar hayranlarını ikiye böldü!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt!
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek

Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı

Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı
Galata Kulesi alemine kavuştu

Galata Kulesi alemine kavuştu