İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yılın ilk yarısında yüzde 9.7 arttı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak hazırladığı "Yılın Enleri Raporu"nun altı aylık sonuçları açıklandı.

Rapora göre, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yılın ilk yarısında Avrupa Yakası’nda faturalanan tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 arttı. Geçen yılının ilk 6 ayında 12 milyar 448 milyon kilovatsaat elektrik tüketilen bölgede, bu rakam bu yılın ilk yarısında 13 milyar 656 milyon kilovatsaat oldu.

Bu dönemde elektrik tüketiminde en büyük artış ticarethane abonelerinde gözlendi. Salgın önlemleri kapsamında geçen yılın ilk yarısında uzun süre kapalı kalan birçok işletmenin bu yıl normal çalışma düzenine girmesiyle ticarethane abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 20.65 artışla 4 milyar 824 milyon kilovatsaatten 5 milyar 820 milyon kilovatsaate çıktı. Sanayi abonelerinin elektrik tüketimi de geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 4.67 artarak 3 milyar 470 milyon kilovatsaat seviyesinde gerçekleşti.



YILIN İLK YARISINDA EN YÜKSEK TÜKETİM 19 OCAK’TA YAŞANDI

Rapora göre, geçen yıl en yüksek tüketim 91 milyon 730 bin kilovatsaatle 16 Şubat'ta kayıtlara geçerken bu yıl en yüksek tüketim 96 milyon 483 bin kilovatsaat ile 19 Ocak'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayında en düşük elektrik tüketiminin olduğu gün ise 47 milyon kilovatsaat ile 2 Mayıs oldu. Geçen yıl aynı döneminde en düşük tüketim 44 milyon 202 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta kaydedilmişti.



Bu dönemde en yüksek tüketim Esenyurt'ta gözlemlendi. Avrupa Yakası'ndaki toplam tüketimin yüzde 10.7'sinin kaydedildiği ilçede yılın ilk altı ayında elektrik tüketimi yüzde 7.27 artarak 1 milyar 469 milyon kilovatsaate ulaştı.

Salgın döneminde yoğun ilgi gören Silivri ve Çatalca'da da tüketim normale döndü. İlk altı ayda tüketimin en az arttığı ilçeler listesinde yüzde 3.55 ile Avcılar ilk sırada gelirken onu yüzde 4.25 ile Silivri takip etti. Çatalca’da tüketim artışı yüzde 6.82 seviyelerini buldu.