Yurttaşı bezdiren elektrik şirketlerine milyarlar aktı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:40

Yurttaşı yüksek elektrik faturalarıyla canından bezdiren elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma” için yüz milyonlarca lira para aktarıldı. Şirketlere bu yılın ilk yarısında yapılan ödemelerin toplamı 4 milyar TL’ye yaklaştı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden, “Genel Aydınlatma” adı altında yapılan ödemeler elektrik fiyatlarındaki ölçüsüz artışı da ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılına 3 milyar 386 milyon 68 bin TL’lik mal ve hizmet alım ödeneği ile başladı. Ancak hesap çarşıya uymayınca, “Mal ve Hizmet Alım” kalemi için ayrılan başlangıç ödeneğinin tamamına yakını yılın ilk yarısında tüketildi. Bakanlık, Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 807 milyon 791 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza atarken bu tutarın 3 milyar 797 milyon 428 bin TL’sini, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan genel aydınlatma ödemeleri oluşturdu. Fahiş ödemenin ardından, bakanlığın 2022 yılının tamamı için ayırdığı ödeneğin yüzde 98’i kasadan çıktı.

ÖNGÖRÜLER TUTMADI

Bakanlığın, Temmuz-Aralık 2022 dönemine yönelik beklentileri de Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda yer aldı. Şirketlere yapılan ödemenin bakanlığın bütçesini alt üst ettiğini gözler önüne seren tespitler şöyle: “Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı bütçesindeki tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibinde yer alan ülkemiz geneli sokak, cadde ve park (genel aydınlatma) aydınlatma gideri harcamalarının yılsonunda beklentilerin üzerinde gerçekleşeceği öngörülerek ilgili tertipteki ödeneğin yılsonu itibarıyla gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 268 olacağı tahmin edilmektedir.”