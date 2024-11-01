İstanbul ekim ayı enflasyon verileri açıklandı: Yavaşlama 'eğilimi gösteriyor'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:16

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayına ait perakende ve toptan fiyat endekslerini açıkladı. Veriler, perakende fiyatlardaki enflasyonun kısıtlı bir şekilde yavaşlama gösterdiğini ortaya koydu.

Ekim ayında İstanbul'da tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyon gerileme kaydetti. İTO verilerine göre, ekimde perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 72,73 seviyesine ulaştı. Eylül ayında ise bu oran yüzde 73,18 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ekim ayında yıllık artış ise yüzde 108,77 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Üretici fiyatlarını yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, aylık bazda yüzde 3,53 oranında artış gösterdi. Bu endekste yıllık artış ekim ayında yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

GİYİM HARCAMALARI ARTTI

Ekim ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82 ve diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gözlemlenirken, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,38 ile ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 azalış yaşandı.

Ekim ayında toptan fiyatlarda ise gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,50, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,38, madenler grubunda yüzde 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,73 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 artış kaydedildi.