Bakan Şimşek'ten enflasyon iddiası: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:30

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşme belirtileri gösterdiğini iddia eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."