Bakan Şimşek'ten enflasyon iddiası: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, "Uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" iddiasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşme belirtileri gösterdiğini iddia eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."
Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 31, 2024
Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi.
Kararlılıkla uyguladığımız… pic.twitter.com/ks3kkAIiYQ
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