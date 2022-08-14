İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: 'Kirada bu yıl düşüş olmaz'

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

İktidar, son açıkladığı ucuz konut projesiyle kiralık ve satılık emlak fiyatlarının düşüşe geçtiği iddia ediyor. Hatta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün Gaziantep’te yaptığı açıklamada “Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem kiralarda düşüş başladı” dedi. Ancak gerçek öyle değil.

Cumhuriyet’e konuşan ve “Bu düşüşler yeterli değil” diyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Eylül-ekim ayında öğrencilerin gelmesiyle beraber fiyatlarda yine bir artış olacak. Bir yoğunluk yaşayacağız. Bu nedenle bu yıl düşüş beklemiyoruz. Ancak yıl sonundan itibaren düşüşlerin olmasını bekliyoruz” dedi.

Bugünlerde yaşanan düşüşün nedenleri hakkında da yorum yapan Aşan, bunları fiyatların tavan yapması, kiraların kiracıların ulaşamayacağı meblağlara çıkması, mal sahiplerinin kira alamaması ve yüksek kira bedelinden dolayı mal sahipleri ile kiracıların mahkemelik olması şeklinde sıraladı. Aşan şöyle devam etti:

‘MAL SAHİBİ PİŞMAN’

“Bugün davaların yüzde 40’ını gayrimenkuller oluşturuyor. Onun için mal sahiplerinde bir pişmanlık başladı. Bu nedenle son dönemde mevcut kiracılarla mal sahipleri arasında olan sürtüşmeler azalmaya başladı. Yani iki taraf da bazı şeyleri kabullenme yoluna gitti. Bir uzlaşma var. İki taraf şu anda belli noktalarda uzlaşıyor. Bu da bir talep azalmasına sebep oluyor. Ayrıca anlaşmazlıkların önce arabulucuya gideceği şartı da etkili.”

ARTIŞ YÜZDE 153, AZALIŞ YÜZDE 13

Türkiye genelinde son 1 yılda yüzde 153, son 4 yılda ise yüzde 250 oranında artarken ağustos ayında yüzde 13’e varan bir düşüş yaşandı. Bu düşüşe rağmen hâlâ fahiş fiyatlarda olan kira bedelleri yurttaşları zorluyor.

Konut satış ve kiralama bilgilerinin yer aldığı Zingat.com ve Emlakjet internet sitelerinin verilerine göre kiralar, İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da yedi kentte yüzde 4 ile 13 oranları arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düşüş yaşandı.

