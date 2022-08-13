Bakan Murat Kurum: 'Şuna inanın, konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin temel atma törenine katıldı.

81 ilde sosyal konut projesi"ni hatırlatan Bakan Kurum, "Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH KISA SÜRE İÇERİSİNDE..."

Bakan Kurum, "İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek" diye konuştu.

Sosyal konut projesiyle tüm sektörlerin kazanacağını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta yapılan Kabine toplantısının ardından 81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin müjdesini vermişti. Erdoğan, "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız" diye konuşmuştu.