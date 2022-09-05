İstanbul Planlama Ajansı paylaştı: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 23 bin 586 lira oldu
Ağustos ayından İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 101,69 oldu. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin 586 TL olarak ölçüldü.
İstanbul Planlama Ajansı, üç aylık periyotlarla yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul’da yaşam maliyeti artış oranı yüzde 5,23 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 101,69 oldu.
İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık değişim oranı şöyle oldu:
YAŞAM MALİYETİ BİR AYDA 1000 TL ARTTI
Ağustosta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam 23 bin 586 TL olarak ölçüldü.
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1.173 TL arttı.
Kentte ortalama yaşam maliyeti ise şöyle oldu:
ÜRÜN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM
Ağustos ayında geçen aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 34 artışla salça olduğu görüldü.
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