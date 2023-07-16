ÖTV artırıldı akaryakıt uçtu! 16 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:58

Güncelleme: 16.07.2023 - 09:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam getirildi.

Bu karara göre, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 32.37

Benzinin litresi 35.05

Ankara

Motorin litresi 32.85

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 33.03

Benzinin litresi 34.65

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.