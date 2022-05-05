İstanbul turist sayısını katladı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:33

Turizm sektörü yaralarını sarmaya başladı. İstanbul'a gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 135 arttı.

Pandemi önlemleri nedeniyle kapanan havayollarının açılmasıyla turistik amaçlı seyahatlar da arttı.

2022 yılı üç aylık dönemde İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 135 artarak 3 milyona yaklaştı.

Geçen yıl ilk üç ayda gelen turist sayısı 1 milyon 231 bin 346 kişiden 2 milyon 904 bin 460'a çıktı.

RUSLAR İLK SIRADA

Gelen yabancı turistlar arasında 257 bin 99 kişi ile Rusya aldı. Rusya'dan gelen turist sayısındaki artış yüzde 36,8 oldu. Oran olarak en fazla artışı ise yüzde 700 ile İngiltere gösterdi. Geçen yılın ilk üç ayında gelen İngiliz turist sayısı 13 bin 309'dan 106 bin 596'ya çıktı.

En yüksek yabancı sıralamasında ikinci sırayı ise İran aldı. İran'dan gelen turist sayısı 253 bin olurken artış da yüzde 113'ü aştı.

Almanya'dan gelen turist sayısı 225 bini aşarken artış da yüzde 164 oldu. Fransa'dan gelen turist sayısı da yüzde 187'yi aşarak 110 bin kişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde Fransa'dan gelen turist sayısı 38 bin civarında olmuştu.

İstanbul’a gelen turist sayısı 2021 yılında yüzde 80 artışla 9 milyon bandını geçmişti.