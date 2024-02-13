İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul’da geçen yıl 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlandı. İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış gösterdi.
2023 yılında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 1 milyon 286 bin 504 kişi ile Almanya ikinci, 1 milyon 53 bin 638 kişi ile İran üçüncü, 853 bin 766 kişi ile ABD dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa izledi.
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