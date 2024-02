Ekrem İmamoğlu: 'Olimpiyatları İstanbul'a getirmeyi Atatürk'ün bize bir mirası gibi görüyorum'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:52

İstanbul’un önde gelen kulüplerinin sporcuları ve yöneticilerini, kentin 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları yolculuğunda bir araya getiren “100. Yılda Olimpiyat Hedefine Doğru” başlıklı buluşma, Şişli’deki bir otelde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla düzenlenen buluşma, aralarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de bulunduğu, spor dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getirdi. Buluşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Dünya Olimpianlar Derneği CEO’su Mike Miller birer konuşma yaptı.

“SPORU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE AKLIMIZA BİRLEŞTİRİCİLİK GELİYOR”

Sporun, dünyanın en sosyal olgularının başında geldiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Mücadeleye ve sonunda yaşanan gurura, herkesi dahil ediyor. Sizlerin sahada hissettiği gururun belki de daha fazlasını, bizler saha kenarında yaşıyoruz. Sizlerle aynı bayrağın altında yer almanın, aynı hedeflere odaklanmanın mutluluğunu son derece yüksek seviyede hissediyoruz. Hele hele kutuplaşmış bir dünyada yaşadığımızın bir gerçek olduğunu bildiğimiz ortamda, insanların kendi yaşamları ve toplumsal konularda çok farklı görüşlerde ve duygulara sahip olduğunun, herkesin başkalarından farklı davranabildiğinin de bilincindeyiz. Ama sporu düşündüğümüzde, aklımıza tam tersine birleştiricilik geliyor. Spor sahalarında yaş, cinsiyet, toplumsal bakış açıları hiç ama hiç fark etmiyor” dedi.

“SİYASETÇİLERİN HİÇ BAŞARAMADIĞINI, PIRLANTA GİBİ GENÇ HANIMEFENDİLER BAŞARDI”

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek, Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı örnek olarak gösteren İmamoğlu, “Filenin Sultanları’na baktığımızda, durumu daha iyi anlayabiliyoruz. Sanırım İlkin (İlkin Aydın) üzerinden bütün sporcularımıza bu mesajı iletmiş oluyoruz. Gururla alkışlıyoruz onları. Özellikle bu yaz hissettiklerimizi anlatabilecek kelimeler, gerçekten zor bulunur. Sadece spor alanında değil, saha dışında da toplumsal birliği ve dayanışmayı güçlendiren bir simge haline geldiler. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcularımızın oluşturduğu takımımız, hepimizi sahada, mücadelede, sevinçte, gururda birleştirdi. Hem de öyle bir birleştirdi ki, son yıllarda görülmemiş ölçüde büyük bir birleştirici gücü hepimize hissettirdi. Ülkemizin zengin kültürünü, özellikle kadının gücünü herkese gösterdi. On yıllardır belki yapılamayan, yapamadığımız, siyasetçilerin hiç başaramadığını, pırlanta gibi genç hanımefendiler başardı. Onun için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KÖKLÜ KULÜPLERİMİZ, AYNI ZAMANDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ”

Türkiye’nin ve İstanbul’un köklü kulüplerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği dayanışmanın da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Onları sadece bir kulüp olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu, bir kez daha bize kanıtladılar. En büyüğünden en küçüğüne kadar, tüm spor kulüplerimiz birer sivil toplum örgütü olduklarını bütün milletimize gösterdi. Tüm kulüplerimiz kendi ekosistemleri içinde, hep ileriye doğru düşünmenin, geleceğin, gençliğin ve sağlığın temsilciliğini yapıyor olduğunu ve büyük yarar sağladıklarını yaşattılar. Hepiniz ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki sahalarda, 100. yılını yaşadığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği değerleri de temsil ediyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyorum her birinize. En zor anlarda en ümitsiz anlarda bile başarıya giden bir yol olduğunu bize gösteriyorsunuz. Ben, olimpiyat mücadelesini, olimpiyatları İstanbul'a getirmeyi ve burada ev sahipliği yapmanın, Atatürk'ün bize bir mirası gibi görüyorum. Ve sanki onun bize emanet ettiği değerli bir hedef ve onu başarmanın Atatürk'e olan bir borcu ödemek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SAYIN KURUM'UN ZİYARETLERİNDE, BU HEDEFE PARALEL KONUŞMASI DA BİZLERİ SEVİNDİRMİŞTİR”

Göreve geldikleri andan itibaren, İstanbul’un olimpiyat yolculuğu için çalışmalara başladıklarını aktaran ve bu kapsamda yaptıklarını ayrıntılandıran İmamoğlu, önlerine ikinci hedef olarak da 2027 Avrupa Oyunları’nı koyduklarını aktardı. Bu anlamda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten İmamoğlu, sürecin final aşamasına geldiği bilgisini paylaştı. Olimpiyat ve Avrupa Oyunları hedeflerinin, sadece sporumuz için değil, ülkemiz için de çok doğru stratejiler olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“31 Mart yerel seçimlerindeki bu süreçte İstanbul'da rakibimiz olan aday Sayın Kurum'un ziyaretlerinde, bu hedefe paralel konuşması da açıkçası bizleri sevindirmiştir. Çünkü bu iş-hedef birliği, bu yolculukta ayrışmadan, birlikte koşuyu gerektiriyor. Yapılan ziyaretler ve açıklamalarla bu projelere sahip çıktıklarını görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Tabii keşke daha önce de bu meseleyi net bir şekilde konuşabiliyor olsaydık. Ama muhtemelen 31 Mart sonrası bu konuyu daha sık istişare ederek, hızlı hareket edebileceğimizi şimdiden görüyorum. Birlik olduğumuzu dünyaya göstererek, hedeflerimize çok daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Sporumuza, gençlerimize, halkımıza, Türkiye'ye hizmette rekabet olur; ama çok net söylüyorum, ayrı-gayrı olmaz. Her projemizi hazırlarken, aslında memleketimizin, şehrimizin lehine hazırlıyoruz. Attığımız her adımı da bu yönde atıyoruz. Dolayısıyla bu yolculuğa da ortaya koyduğumuz her projeyi de sahiplenebilirler, hiç sorun yok. Çünkü ortaya koyduğumuz her projemizi, diğer siyasilerin ve devletimizin benimsemesi ve destek olması, inanın bizi sadece mutlu eder ve sevindirir.”

“HERKESİ OLİMPİYAT MEŞALESİ ÇEVRESİNDE KENETLENMEYE ÇAĞIRIYORUM”

İstanbul’un, bulunduğu coğrafya, kültürü ve stratejik konumuyla olimpiyatları en çok hak eden şehir olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak; herkesi, tüm kurumlarımızı, sporcularımızı, federasyonlarımızı, olimpiyat komitemizi, kulüplerimizi, tüm İstanbul ve Türkiye halkını bir kez daha olimpiyat hedefi etrafında, o meşalenin çevresinde kenetlenmeye çağırıyorum” dedi. İmamoğlu, konuşmasının ardından, 1964 Tokyo da gümüş ve 1968 Mexico City de altın madalya kazanan Türk güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Ayık ve Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında (1992 Barcelona) madalya kazanan ilk kadın sporcusu Hülya Şenyurt’a sertifika ve rozet takdiminde bulundu.