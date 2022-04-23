Konut fiyatları en çok sıçrayan ülke Türkiye oldu!

bloomberg
23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00
<p><strong>Knight Frank tarafından yapılan araştırmaya göre, 2021 yılının son çeyreğinde konut fiyatları en çok yükselen 10 ülke şöyle sıralandı:</strong></p><p><strong>1. Türkiye&nbsp;</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 59,6</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,3</p>

Knight Frank tarafından yapılan araştırmaya göre, 2021 yılının son çeyreğinde konut fiyatları en çok yükselen 10 ülke şöyle sıralandı:

1. Türkiye 

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 59,6

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,3

<p><strong>2. Yeni Zelanda</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,6</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,7</p>

2. Yeni Zelanda

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,6

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,7

<p><strong>3. Çekya</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 16,4</p>

3. Çekya

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 16,4

<p><strong>4. Slovakya</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,4</p>

4. Slovakya

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 22,1

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 15,4

<p><strong>5. Avustralya</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 21,8</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,5</p>

5. Avustralya

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 21,8

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,5

<p><strong>6. Hollanda</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 20,3</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 13,8</p>

6. Hollanda

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 20,3

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 13,8

<p><strong>7. ABD</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,8</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 11</p>

7. ABD

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,8

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 11

<p><strong>8. Güney Kore</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,2</p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4;" data-mce-style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4;"><br></p>

8. Güney Kore

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,2


<p><strong>9. Jersey Adası</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,1</p>

9. Jersey Adası

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 18,4

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 14,1

<p><strong>10. Estonya</strong></p><p>Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 17,3</p><p>Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 10</p>

10. Estonya

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 17,3

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 10

Konut konut fiyatları zam

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler