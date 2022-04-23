Konut fiyatları en çok sıçrayan ülke Türkiye oldu!

Knight Frank tarafından yapılan araştırmaya göre, 2021 yılının son çeyreğinde konut fiyatları en çok yükselen 10 ülke şöyle sıralandı:

1. Türkiye

Nominal fiyat gelişimi: Yüzde 59,6

Reel fiyat değişimi (enflasyondan arındırılmış): Yüzde 17,3