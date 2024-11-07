İstanbul'da öğrencilerin barınma çilesi bitmiyor: KYK yetersiz özel yurt fiyatları uçuyor

İstanbul Planlama Ajansı “Barınma Krizini Üniversite Öğrencileri Üzerinden Okumak” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda yükseköğretim için İstanbul'a gelen öğrencilerin KYK yurtlarından faydalanma oranları hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi.

İstanbul'da öğrencilerin barınma çilesi bitmiyor: KYK yetersiz özel yurt fiyatları uçuyor
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ANKA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:18

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Barınma Krizini Üniversite Öğrencileri Üzerinden Okumak” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul dışından yükseköğrenim için gelen öğrencilerin KYK yurtlarından faydalanma oranının yüzde 30'da kaldığı belirtildi.

Raporda, öğrencilerin artan barınma maliyetleri ve yurt kapasitesindeki yetersizlikler nedeniyle ekonomik zorluklarla karşılaştığı ve bu durumun eğitim, sosyal yaşam, yaşam kalitesi ve psikolojik sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi.

YURT ÜCRETLERİ 27 BİN LİRA

İstanbul'da öğrenci sayısındaki hızlı artışın yurt ve konut ihtiyacını artırdığı belirtilen raporda, 2023-2024 eğitim döneminde İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısının yaklaşık 800 bin olduğu açıklandı. KYK yurtları dışında kalan öğrencilerin özel yurt veya ev kiralamak zorunda kaldığı, bu seçeneklerin ise öğrenciler için ağır mali yükler getirdiği vurgulandı. Raporda, özel yurt ücretlerinin aylık 11 bin 521 TL ile 27 bin 753 TL arasında değiştiği, üç öğrencinin ortak ev kiralaması durumunda kişi başı maliyetin ortalama 5 bin 56 TL ile 15 bin 223 TL arasında olduğu, barınma ve ulaşım dışındaki diğer giderlerin ise ortalama 9 bin 432 TL olarak hesaplandığı ifade edildi.


Etiketler: #İPA #KYK yurtları #öğrenci

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