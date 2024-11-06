İstanbul’da yaşam maliyeti asgari ücreti 4'e katladı: 10 ayda 20 bin liralık enflasyon artışı!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:08

İstanbul Planlama Ajansı'nın ekim ayı verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin dört katına yükseldi. Bu dönemde bir ailenin yaşam maliyeti sadece 10 ayda 20 bin lira arttı.

Türkiye'deki ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde azalttı. Artan fiyatlar karşısında maaşlar erirken çalışanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. Özellikle İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti şoke edici seviyelere ulaştı. Asgari ücretten dört kat fazla olan bu maliyet ekonomik krizin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Enflasyonda bir düşüş yaşandığı iddialarına rağmen, 3 Kasım Pazartesi günü açıklanan enflasyon verileri, durumun hiç de iç açıcı olmadığını ortaya koydu.

YAŞAM MALİYETİ YÜZDE 60 ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 60,46 oranında artmış durumda. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 73 bin 739 liraya yükseldi. Bu tutar bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında bir artış gösterdi.