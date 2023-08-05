İstanbul'da yaşamanın bedeli ağır

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

İstanbul Planlama Ajansı’nın, geçen ayla ilgili açıkladığı “İstanbul Yaşam Maliyeti Araştırması”, ülkenin her yerinden insanları kendine çeken bu kentte yaşamının iyice zorlaştığını gösterdi. Araştırmaya göre bu maliyet önceki aya kıyasla yüzde 9.75, Temmuz 2022’ye kıyasla yüzde 73.24 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38 bin 828 liraya ulaştı.

Sonuçları yorumlayan Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ndan Cihan Uyanık, yurttaşlar için en büyün sorunun kira ücretleri olduğunu ifade ederek “Değil ay sonunu, ayın ortasını getirmek bile birçok İstanbullu için artık hayal. En düşük konutun kirası artık bir maaşı aşıyor” dedi.

(Cihan Uyanık)



Uzman psikolog Selen Yüksel ise durumu “yaşam maliyeti krizi” olarak niteledi. Yüksel şöyle devam etti: “Bugün yoksulluk koşullarında yaşayan kişiler, gelirlerinin neredeyse tamamını temel ihtiyaçlara harcamak durumunda. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler için hayat pahalılığındaki artış temel ihtiyaçlara ulaşamamak anlamına geliyor.”

(Hayri Kozanoğlu)



Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, önümüzdeki aylarda emekçilerin daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.