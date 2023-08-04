İstanbul’da yaşamanın maliyeti ayda 40 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştırmaya göre; İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,74 artarak, 38 bin 828 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:43
İstanbul’da yaşamanın maliyeti ayda 40 bin liraya dayandı
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İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 828 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttı.

BİR AYDA 3 BİN 448 LİRALIK ARTIŞ

Temmuzda İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 328 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti hazirana göre 3 bin 448 lira arttı.

ZEYTİNYAĞI ZİRVEDE

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek artışlardan biri yüzde 94,31’le zeytinyağı fiyatlarında görüldü.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık 20 bin liraya dayandı


İstanbul Planlama Ajansı İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması aile

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