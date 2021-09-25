İstanbul'daki kira fiyatları yüzde 50 zamlandı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 14:20

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzuna dayandırarak yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin üç büyük şehrinde de kiralık konut metrekare fiyatı yıllık artış oranları yüksek seyretti.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 50,7, Ankara'da yüzde 31,8 ve İzmir'de yüzde 30,9 oldu. Böylece 2020 Ağustos’unda İstanbul’da 21,1 TL, Ankara’da 11,7 TL ve İzmir’de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları sırasıyla bu illerde 31,8 TL’ye, 15,4 TL’ye ve 21,8 TL’ye yükseldi.

ARTIŞIN SEBEBİ: KİRALIK KONUT TALEBİNİN ARTMASI

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Araştırmada, kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranında ülke genelinde ve üç büyük ilde hem geçen yılın aynı ayına göre hem de bir önceki aya göre artış gözlendiği belirtilirken bu artışın esas olarak kiralık konut talebinin artmasından kaynaklandığına değinildi.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 90'I BULDU

İstanbul’da öğrencilerin genellikle tercih ettiği bölgeler de kira artışından nasibini almış durumda. Sahibinden.com’un emlak endeksi verilerine göre, öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği, Fatih, Üsküdar, Avcılar, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Göztepe bölgelerinde yıllık kira artış oranı yüzde 32 ile yüzde 90 arasında seyrediyor.

ARTIŞTA SARIYER BİRİNCİ

Emlak platformu Hepsiemlak da yaptığı incelemede son bir yıl içinde İstanbul’daki kiralık konut metrekare fiyat değişimlerini ele aldı. İncelemede, İstanbul’da son bir yılda kiralık metrekare fiyatı yüzde 50’nin üzerinde artan 50 semt olduğu kaydedildi.

En yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlenirken, Beşiktaş-Vişnezade, Sarıyer-Reşitpaşa, Beşiktaş-Gayrettepe ve Kadıköy-Fikirtepe bölgeleri, yüzde 230 ile yüzde 50 arası artışlarla İstanbul’daki kira artış oranları açısından dikkat çekici mahalleler arasında yer aldılar.

COVID-19 pandemisinin başlaması ve okulların uzaktan eğitim kararı almasıyla birlikte başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi büyükşehirlerde yaşadıkları evlerden ayrılmıştı.

2021 yılının ikinci yarısıyla birlikte büyükşehirlere dönüşün başlaması, Temmuz ayında okulların açılacağının açıklanması konut kiralarındaki artışın olası nedenleri arasında gösteriliyor. Bu artışları etkileyen bir diğer faktör de konut fiyatlarındaki değişim. Konut satın alımlarının genellikle yatırım amaçlı olduğu düşünüldüğünde, ev satın alan kişiler ödedikleri ücreti en kısa sürede geri kazanmak istiyor. Bu durum da kiralarda yükselmeye neden oluyor.

İNŞAAT MALİYETLERİ DE BÜYÜK ETKİYE SAHİP

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni konutlar fiyat endeksine bakıldığında, Türkiye genelinde yıllık yüzde 35,4’lük artış izlendiği görülüyor. İstanbul özelinde bakıldığında ise artış yüzde 28,1 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye genelinde konutların birim metrekare başına ortalama fiyatı 4 bin 669 TL olurken, bu gösterge İstanbul’da 6 bin 943 TL oldu. Yeni konut fiyatlarının yükselişinde döviz kurundaki artış nedeniyle rekor seviyeye çıkan inşaat maliyetleri de büyük etkiye sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 10 Eylül 2021 tarihinde yayımladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında Haziran ayına göre, yüzde 2,56, 2020 yılı Temmuz ayına göre ise yüzde 44,76 yükseldi. Bu oran, 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Kaynak: Doğruluk Payı