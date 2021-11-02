İstanbul'daki konut fiyatları, Covid-19'u geride bıraktı

02 Kasım 2021 Salı, 01:33

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay İstanbullunun nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi yayımlandı. İPA yayımladığı raporda İstanbul halkının ev içi gündeminden, duygudurum seviyelerine; ekonomik görüşlerinden, iş memnuniyetine kadar birçok başlığı ele alıyor.

KONUT FİYATLARI VE YÜKSEK KİRALAR

Rapora göre katılımcıların yüzde 35,5’i “Gündemimizde konut ve kira fiyatlarındaki artış var” derken, yüzde 14,8’i Kovid-19’u işaret etti. Barınma sorunu yaşayan üniversiteli öğrenciler ve ekonomik zorluklar gündemde olan diğer konular arasında yer aldı.

Rapora göre Eylül ayında İstanbulluların yüzde 52,6’sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken, yüzde 28,6’sı ekonominin değişmeyeceğini, yüzde 18,8’i ise iyileşeceğini belirtti.

"EKONOMİ KÖTÜLEŞECEK"

İstanbulluların yüzde 41,8’i kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini yüzde 41,9’u durumunun değişmeyeceğini, yüzde 16,3’ü de ekonomik durumunun iyileşeceğini öngördü.

İPA’nın Eylül ayında yaptığı ankette katılımcıların yüzde 54,6’sı geçinecek kadar kazanmadığını, yüzde 42,2’si geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3,2’si ise birikim yapabildiğini söyledi. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 36’sı altın, yüzde 20,3’ü döviz, yüzde 14’ü ise kripto para alımı yaptığını söyledi.

"KRİPTO PARALAR GÜVENSİZ"

Katılımcıların yüzde 67,7’si kripto paraları güvenli bulmazken, yüzde 6,4’ü güvenli bulduğunu, yüzde 5.4’ü kısmen güvenli bulduğunu, yüzde 20’si ise fikrinin olmadığını söyledi.

KREDİ KARTI BORCU

Ankete katılanların yüzde 38,8’i borç aldığını söylerken, yüzde 51’nin borç alıp vermediğini, yüzde 3,4’ü borç alıp verdiğini yüzde 6.5’i ise borç verdiğini bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 33,2’si kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebildiğini söyledi. Yüzde 45’i kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtirken, yüzde 13’ü hiç ödeyemediğini belirtti.



İŞ ARAYAN KATILIMCILAR İŞ BULAMIYOR

İş arayan katılımcıların yüzde 73,7’si yakın zamanda iş bulamayacağını söyledi.

Katılımcılara Eylül ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,2; kaygı seviyesi 6,7 olarak ölçüldü. Yaşam memnuniyet seviyesi 4,5 olurken, mutluluk seviyesi 5,0 olarak kaydedildi.