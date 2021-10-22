İstanbul'da ev kiraları yükselmeye devam ediyor

22 Ekim 2021 Cuma, 04:00

İstanbul başta olmak üzere ev kiralarının bir anda yükselmesi tüm yurttaşları derinden etkiliyor. İstanbul Sultangazi’de yaşayan bir çocuk annesi Birgül Yıldız, oturduğu sobalı ve rutubetli evin kirasının 850 TL’den 1250 TL’ye çıkarılmasına tepki göstererek “Ev sahipleri çok vicdansız. ‘Beğenmiyorsanız çıkın’ diyor. Ev bulmak çok zor, kiralar da çok pahalı. Kucağımda bebeğimle nereye gideyim” diye sordu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) hazırladığı yeni raporda İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz’da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa’da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. Rapora göre, Beykoz yüzde 92.6, Sarıyer yüzde 86, Tuzla 86.8, Maltepe yüzde 84.5 Ataşehir yüzde 80.9 en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu. En düşük kira artış oranı yüzde 27.6 ile Bayrampaşa’da görülürken onu yüzde 33.3 ile Eyüpsultan, yüzde 33.7 ile Esenler, yüzde 38.9 ile Güngören izledi.

VİCDANA SIĞMAZ

İstanbul Sultangazi’de ise Birgül Yıldız (23) 17 aylık kızı ile yaşıyor. Tek başına hayat mücadelesi verirken kirasının arttırıldığını dile getiren Yıldız, evin rutubetli olduğunu ve pencere kenarlarından soğuk hava aldığını söyledi. Evin değerinden fazla kira ödediğini dile getiren Yıldız, “Ev her yerden soğuk aldığı için bebeğim ve ben hep hastalanıyoruz. Doğalgaz sobasını kullanmıyoruz, gaz kaçırıyor ve fatura çok yüksek geliyor. Odun sobası yakıyoruz. Eşimden boşandığım için tüm masrafları tek başıma ödemeye çalışıyorum. Bu kadar zor şartlarda yaşarken şimdi de ev sahibi zam yaptı. Sobalı eve 400 lira zam vicdana sığar mı? Kızımın kıyafetleri küçüldü, kışlık alacaktım ev sahibine vermek zorunda kaldım” dedi.

SÜTÜM KESİLECEK

Ev sahibinin “Kirayı ödeyemiyorsan evden çık” dediğini dile getiren Yıldız, “Kışa girerken kucağımda bebeğimle nereye gideyim? Ev sahibi, Size şikâyet edeceğim dediğim zamanda ‘size mi inanacaklar’ dedi. Beni evden çıkarırsa en az 1500 liraya kiraya verecekmiş. Yeni doğum yaptığımda bebeğimin eksiklerini almak için kredi çekmiştim. Şu an çok zor durumdayım. Emziren anneyim, stresten sütüm kesilecek” diye konuştu.