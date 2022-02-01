İstanbul'un enflasyonu yüzde 50'yi geçti
İstanbul Ticaret Odası, ocak ayı fiyat endekslerini açıkladı. Verilere göre İstanbul'da perakende fiyatları ocakta aylık yüzde 13.78, yıllık yüzde 50.91 oldu.
2021 Aralık ayında İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 13,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,91 arttı. Buna göre, İstanbul’da 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.
Toptan eşya fiyatları ise bir önceki aya göre 6,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 53,96 arttı.
ULAŞTIRMA HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Ocak 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarında yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü. Giyim harcamalarında ise yüzde 0,39 azalış görüldü.
Ocak 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 20,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,22, mensucat grubunda yüzde 2,15, madenler grubunda yüzde 1,44, artış gördüldü. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,53, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 0,04, azalış görüldü.
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