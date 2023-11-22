İşte en yüksek çalışma saatlerine sahip ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:03

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:03

Ekonomik kötü gidişatın arttığı Türkiye'de yurttaşlar geçinmek için uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) araştırmasına göre, dünya genelinde '60 saatten fazla çalışan işçi oranları' acı tabloyu ortaya serdi.

OECD verilerine göre, 2020 yılında haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranları baz alındığında Türkiye zirvede yer aldı.

Yasal olarak haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği Türkiye'de haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranı yüzde 15,1 ile dikkat çekti.

Haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranlarıyla dikkat çeken diğer ülkeler ise şöyle:

Kolombiya (yüzde 14.2)

Meksika (yüzde 13.4)

Kosta Rika (yüzde 10.9)

Yunanistan (yüzde 9.6)

SAATTE SADECE 2 DOLAR KAZANIYOR

Çalışan işçinin emeğini alma konusunda birçok tartışmanın sürdüğü Türkiye'de asgari ücretin dolar karşılığı 393 dolar seviyesinde kaldı.

Asgari ücretli çalışanın saatte kazandığı tutar dolar karşılığı ise sadece 2 dolar.