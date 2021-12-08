İşte kulislere yansıyanlar: Türk-İş Başkanı Atalay'ın asgari ücret talebi belli oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek yeni asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istediği belirtildi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, asgari ücretin 4 bin liranın altına indiririlmemesini istediği belirtildi.
Atalay, dünkü asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı telefon konuşmasında bekledikleri rakamı iletirken, kamu emekçisine olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi.
"İŞÇİYİ BUNUN DIŞINDA TUTMALARI MÜMKÜN DEĞİL"
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini isteyen Atalay toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Bey'in ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" demişti.
Kamuoyunda oluşan rakamların ortada olduğunu ifade eden Atalay, "Bu rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla" değerlendirmesini yapmıştı.
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