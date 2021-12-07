Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücretin belirleneceği toplantılardan ikincisi Türk-İş ev sahipliğinde saat 14.00'te başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıda yaptığı konuşmada "Kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet dememiz mümkün değil" dedi.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu!nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Atalay, zammın enflasyonu karşılaması gerektiğine dikkat çekti.
Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.
TÜİK VURGUSU
Atalay, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin de "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi.
Video Haberler
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti
- Millet, Cumhur'a fark atıyor