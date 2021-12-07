Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

07 Aralık 2021 Salı, 14:41

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu!nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Atalay, zammın enflasyonu karşılaması gerektiğine dikkat çekti.

Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

TÜİK VURGUSU

Atalay, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin de "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi.