İşte yatırımcılara en çok para kazandıran halka arzlar!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:03

2023 yılında en çok kazandıran halka arzlar belli oldu.

Halkaarz.net’in verilerine göre, yatırımcılar tarafından en çok kazandıran şirketlerin listesi yayınlandı.

İşte en çok kazandıran halka arzlar:

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

·Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

Katılımevim Finansman Yatırım A.Ş. (KTLEV)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)

Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE)

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (SOKE)

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. (KOPOL)

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. (MACKO)

Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK)

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. (OFSYM)

Halka arzlara katılmak, yatırım yapmanın getirdiği potansiyel kazançlarla birlikte bazı riskleri de beraberinde getiriyor Şirketlerin hisselerinin halka arz edilmesiyle ortaya çıkan bu finansal adım, genellikle şirketin büyüme potansiyeline bağlı olarak değerlendirilir. Halka arz hisseleri, yatırımcılara şirketin büyüme ve başarı potansiyelinden yararlanma fırsatı sunar. İyi bir şirket performansı, hisse değerinin artmasına ve yatırımcılara olumlu getiriler sağlamasına yol açabilir.



Halka arzlara katılmak da birtakım riskleri içerir. Şirketin performansı beklenenin altında kalabilir veya halka arz fiyatı üzerinde bir düşüş yaşanabilir. Ayrıca, piyasa koşulları, sektörel faktörler ve genel ekonomik durum gibi çeşitli etkenler de hisse performansını etkileyecektir.

