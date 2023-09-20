Yatırımcılar isyan ediyor: Halka arzlarda şikayet yağmuru

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:39

Yatırımcıların yeni gözdesi borsada üst üste yatırımcı rekorları kırılmaya devam ediyor.

11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla borsa, adeta baş döndürüyor.

Bu süreçte halka arzların artmasıyla yerli yatırımcı sayısının rekor seviyelere ulaşması paralellik gösteriyor.

Ayrıca uygulanan ekonomik program sonucunda dolar, altın ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi yatırım araçlarının kazanç yarışında geride kalması halka arzlara olan ilginin artması ve Borsa İstanbul’un alternatifsiz kalması yatırımcı sayısında artışın nedenlerini oluşturuyor.

Borsadaki bu hareketlilik çözüm platformu Şikayetvar verilerine de yansıdı.

EN ÇOK ŞİKAYET AĞUSTOSTA

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, 2022’nin ilk 8 ayı ile 2023’ün aynı dönemi kıyaslandığında borsa aracı yatırım şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 775 arttı.

Temmuzda 271 olan şikayet sayısı yüzde 472 artarak ağustos ayında bin 553’e ulaştı.

HALKA ARZLARDA ŞİKAYET YAĞMURU

Yatırım ve transfer işlemlerinde karşılaşılan sorunlar en çok şikayet edilen konular olarak öne çıkarken borsa aracı yatırım şirketlerinde hesap açma ve kapama bir diğer çözüm bekleyen konu oldu.

Borsa aracı yatırım şirketleriyle ilgili öne çıkan diğer şikayet konularıysa şöyle sıralandı:

“Yanlış-eksik bilgilendirme, komisyon ücretleri ve maliyet hesapları…”

Platformdaki bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

“HALKA ARZDA HESABIMDA YETERLİ PARA OLMASINA RAĞMEN KATILAMADIM”

“Borsa hesabıma, bilinen bir bankanın mobil uygulamasından 15.09.2023 tarihinde para yatıramadım. Gün içinde çoğu kez denememe rağmen, önüme alt limit olarak bazen 10 bin TL, bazen de 5 bin TL çıktı. Daha önce böyle bir sorunla hiç karşılaşmamıştım. Ve neticesinde halka arzda hesabımda yeterli para olmasına rağmen katılamadım. Bankanın kendi sistem hatasını göz önüne alarak, dağıtılacak pay kadar hesabımdan TL tahsil edilip, bana arz fiyatından hisse verilmesini talep ediyorum.

“700 TL’LİK HALKA ARZ ALMAK İÇİN NEDEN HESABIMA 10 BİN TL YATIRAYIM?”

Yatırım hesabıma 15.09.2023 tarihinde halka arz almak için para yatırmak istediğimde en az 10 bin TL yatırmalısınız ibaresi gelmiş. Gün içinde defalarca denedim. Sonra en az 5 bin lira yatırmalısınız diye ibare geldi. Mesai saatinden sonra da en az 2 bin lira yatırmalısınız ibaresi geldi. Böylece ben halka arz alamadım. Bu nasıl bir mantık? Ben 700 liralık halka arz almak için neden hesabıma 5 bin lira ya da 10 bin lira yatırayım. En yakın zamanda yatırım hesabımı kapatmayı düşünüyorum. Mağdur olduğumu da belirtmek istiyorum.

“KASITLI MI YAPILIYOR ANLAMADIM”

Bu nasıl bir uygulama ya? Her sabah hata veriyor, borsa açılır açılmaz. Kasıtlı mı yapılıyor anlamadım. Sabahtan akşama kadar borsa hesabına para yatırma en az 10 bin TL, 5 bin TL, 2 bin TL… Üç kere değişti kota koymadaki amaç nedir? Böyle uygulama olamaz bunlarla uğraşacağınıza uygulamayı güncelleyin!

“MADDİ KAYBIM VAR”

Bir bankanın yatırım hesabından halka arz alacaktım ama bir türlü para yatıramadım ‘işleme kapalı’ dedi, ‘10 bin ve katlarını gönderebilirsiniz’ dedi. Parayı gönderdi ama bu sefer borsada görünmedi ve bir sürü halka arzı kaçırdım, bir sürü maddi kaybım var. Böyle kötü altyapısı uygun olmayan bir banka görmedim.

“NAKİT PARAM VAR, ÇEKEMİYORUM”

Yatırım hesabımda nakit para olmasına rağmen hiçbir şekilde nakit çekimi yapamıyorum. ‘Lütfen hesap bakiyenizi kontrol ederek tekrar deneyiniz’ diyor. Hesap bakiyemin altında çekim yapmama rağmen aynı hatayı veriyor. Acil şekilde düzeltilmesini talep ediyorum.

“YATIRIM CİDDİ BİR İŞ, İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN”

Uygulamaya giriş sorunları yaşıyoruz. Bu da yetmez gibi ortalamaları yanlış hesaplayıp bizleri zarara uğratmaya başladı, şimdi de internet şubesinde ayrı satış fiyatı göstermeye başladı. Sattığım ürün o gün o fiyata hiç düşmediği halde beni düşükten satış gösteriyor, yatırım ciddi bir iştir bu nasıl lakayıtlıktır, işinizi düzgün yapınız.”