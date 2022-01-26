Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Alı Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini öne sürdü. Kıdık, Aycı'nın istifasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini iddia etti.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Alı Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini duyurdu.
Kıdık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Aycı'nın istifasını yarın açıklayacağını ifade etti.
Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Kıdık, Aycı'nın istifasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiğini belirtti.
Kıdık, Aycı'yı istifaya götüren süreçte Kazakistan'da çıkan olaylar sonucu THY personellerini ülkede bırakarak Türkiye'ye dönmesinin büyük etki ettiğini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
İlker Aycı, eşiyle birlikte Kazakistan'da bulunduğu sırada olayların patlak vermesi üzerine, çatışma ortamında 30 personelini mahsur bırakıp Türkiye’ye dönmüştü.
THY personelleri daha sonra gelen tepkiler üzerine gönderilen bir uçakla tahliye edilmişti.
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