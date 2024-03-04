İsviçre Merkez Bankası zarar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), pozitif faiz oranlarına geçişin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:53
İsviçre Merkez Bankası zarar açıkladı
Abone Ol google-news

İsviçre Merkez Bankası (SNB), 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Bankanın 2022'de 132,5 milyon İsviçre frangı olan zararı, 2023'te 3,2 milyar İsviçre frangına (3,62 milyar dolar) yükseldi. Böylece, banka üst üste ikinci yıl temettü ödeyemeyecek.

SNB, enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz oranlarının bankaları milyarlarca dolar ödemek zorunda bırakması nedeniyle zarar açıklayan son merkez bankası oldu.

Bu arada, SNB, enflasyonun artış göstermesine karşı 2022'de negatif faiz oranlarına son vererek, Haziran 2023'ten beri politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde tutuyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklamıştı. Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar avro zarar etmişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve Hollanda Merkez Bankası da (DNB), geçen yıl sırasıyla 21,6 milyar avro ve 3,5 milyar avro zarar açıklamıştı.


isviçre haberleri İsviçre Merkez Bankası haberleri merkez bankası haberleri

İlgili Haberler

İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek

İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek
İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artışı

İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artışı
İsviçre Merkez Bankası’ndan Credit Suisse'e likidite adımı

İsviçre Merkez Bankası’ndan Credit Suisse'e likidite adımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Avrupa dahil en iyi...'
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'

Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
Galatasaray'da derbi öncesi Zaha gelişmesi!

Galatasaray'da derbi öncesi Zaha gelişmesi!
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'
Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı

Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı