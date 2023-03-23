İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artışı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:29

Fed'in ardından İsviçre Merkez Bankası da bankacılık krizinin gölgesinde girdiği toplantıdan faiz artışı kararıyla çıktı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,50 seviyesine çıkardı.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI CREDİT SUİSSE'E DESTEK AÇIKLADI



İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te yaşanan kriz dolayısıyla İsviçre Merkez Bankası da devreye girmiş ve bankaya 54 milyar dolarlık kredi hattı açmıştı.

Krizde devam eden süreçte bir diğer köklü banka UBS devreye girmiş ve tarihi satın almayla Credit Suisse'i devralmayı kabul etmişti.

UBS'in rakibini almak için 3 milyar İsviçre Frangı (3,3 milyar dolar) ödeme yapacağı belirtilmişti.

İsviçre Merkez Bankası anlaşma kapsamında UBS’e 100 milyar franklık likidite hattı sağlamayı kabul etti. İsviçre hükümeti de UBS’e devralım kaynaklı potansiyel zararlar için 9 milyar frank garanti sağlanacağını duyurdu. İsviçre bankacılık otoritesi Finma anlaşma sonrası 16 milyar franklık riskli Credit Suisse tahvilinin değersiz olacağını duyurdu.