Dev banka zor durumda: Credit Suisse'te işten çıkarım

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:00

Credit Suisse bu yıl Avrupalı yatırım bankacılarının yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor ve bu da Londra ve Zürih'teki yüzlerce iş kaybına neden olacak.

Financial Times'ın haberine göre, İsviçreli banka, geçen yıl 2025 yılına kadar dünya genelinde 9.000 pozisyonu azaltma planlarını açıkladıktan sonra, bölümlerindeki personel sayısını azaltıyor. Diğer işten çıkarmalar, krizden etkilenen bankanın önümüzdeki ay üst üste ikinci yıllık zararını duyurmaya başlamasının ardından geldi.

İşten çıkarma dalgası, yatırım bankacılığı dünyasını, yaklaşan bir durgunlukla ve gelirlerin düşmesinin ardından vurdu. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG ve Barclays Plc'nin tümü ya personeli işten çıkardı ya da önümüzdeki aylarda bunu yapmayı planladıklarını açıkladı.