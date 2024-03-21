İsviçre'de sürpriz faiz kararı

İsviçre Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan düşürdü. Karar piyasaları şaşırtırken, beklenti Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 1.75'te tutması şeklindeydi.

Reuters
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:15
İsviçre'de sürpriz faiz kararı
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İsviçre Merkez Bankası (SNB) beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi.

SNB böylece sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.

SNB'nin faiz kararı, on iki yıldır görevdeki SNB Başkanı Thomas Jordan'ın Eylül 2024'te istifa edeceğini açıklamasından bu yanaki ilk faiz kararı oldu.

Reuters anketine katılan analistlerin çoğunluğu SNB'nin faizleri yüzde 1.75'te sabit tutmasını beklerken, faiz indirimi ekonomistleri şaşırttı.

SNB açıklamasında, "Son iki buçuk yılda enflasyonla mücadele etkili olduğu için parasal gevşeme mümkün hâle geldi" dedi.

Bu indirim aynı zamanda SNB'nin dokuz yıl içindeki ilk faiz indirimi oldu


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